La Gazzetta apre con le parole di Alex Del Piero: "Milan da scudetto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Alessandro Del Piero, ex attaccante di Juventus e Nazionale: "Milan da scudetto". Questo il suo pensiero sulla formazione di Max Allegri: "Milan già da scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata".

Domani sera è in programma Juventus-Milan e Del Piero ha spiegato che partita si aspetta: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale".

