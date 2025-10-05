Il CorSport in prima pagina: "La notte dei geni. Juve-Milan dipende dai colpi d Yildiz e Pulisic"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "La notte dei geni. Juve-Milan dipende dai colpi d Yildiz e Pulisic". Grande attesa per il big-match di stasera tra bianconeri e rossoneri a Torino. Occhi puntati soprattutto su due giocatori che stanno trascinando le due squadre, vale a dire Kenan Yildiz da una parte e Christian Pulisic dall'altra.

Intervistato da DAZN, l'attaccante americano del Diavolo ha parlato così della gara contro la Juventus: "Una delle squadre più forti in Italia, c’è sempre rivalità. Sarà una grande sfida, una gara tosta. Noi dovremo fare quello che stiamo facendo, sappiamo che non sarà facile. Speriamo di uscire con un buon risultato”.

