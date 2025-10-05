Il CorSport in prima pagina: "La notte dei geni. Juve-Milan dipende dai colpi d Yildiz e Pulisic"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "La notte dei geni. Juve-Milan dipende dai colpi d Yildiz e Pulisic". Grande attesa per il big-match di stasera tra bianconeri e rossoneri a Torino. Occhi puntati soprattutto su due giocatori che stanno trascinando le due squadre, vale a dire Kenan Yildiz da una parte e Christian Pulisic dall'altra.
Intervistato da DAZN, l'attaccante americano del Diavolo ha parlato così della gara contro la Juventus: "Una delle squadre più forti in Italia, c’è sempre rivalità. Sarà una grande sfida, una gara tosta. Noi dovremo fare quello che stiamo facendo, sappiamo che non sarà facile. Speriamo di uscire con un buon risultato”.
4 Zille: "Vedo che i suoi compagni lo sostengono molto ed è una cosa molto importante per recuperare Gimenez"
Tomori ce la fa, chance per Bartesaghi a sinistra, Gimenez confermato in avanti: le scelte di Allegri per Juventus-Milan
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
