Gazzetta: "Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto: la metamorfosi è ancora lontana"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto: la metamorfosi è ancora lontana". Entrato in campo al 63' al posto di Santiago Gimenez, Rafael Leao non è stato decisivo come sperava Max Allegri, anzi ha fallito due occasioni da gol piuttosto clamorose. Dopo oltre un mese fuori per infortunio è normale che il portoghese non sia al top della forma, ma uno come lui certe reti non le deve assolutamente sbagliare.

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Allegri ha dichiarato: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

