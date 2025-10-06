L'apertura della Gazzetta sulla Serie A: "Chi scappa e chi sbaglia"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sulla Serie A: "Chi scappa e chi sbaglia". Chi scappa sono Roma e Napoli che ieri hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa e hanno mantenuto la vetta della classifica. Chi invece ha sbagliato e ha perso il primo posto è il Milan che dopo lo 0-0 in casa della Juventus è tornato a casa con grossi rimpianti viste le ghiotte occasioni da gol che ha fallito (Pulisic ha tirato alto un rigore, mentre Leao ha sprecato due grandi chance in area).

Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate:

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 12

Atalanta 10

Bologna 10

Como 9

Sassuolo 9

Cremonese 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

