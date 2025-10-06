Juventus-Milan flop. Tuttosport in apertura: "Tutto qui?"
"Tutto qui?": apre così stamattina in prima pagina Tuttosport in merito al poco spettacolare 0-0 di ieri sera tra Juventus e Milan. I bianconeri, al quinto pari di fila tra Serie A e Champions League, sono usciti dal campo tra i fischi dello Stadium, mentre chi ha più rimpianti è sicuramente il Diavolo che ha fallito alcune grandi occasioni da gol con Pulisic (rigore sbagliato) e Leao. Con questo pareggio, i rossoneri perdono anche la vetta della classifica, ora distante due punti.
Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.
JUVENTUS-MILAN 0-0
LE FORMAZIONI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato
Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.
Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.
