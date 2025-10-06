Il CorSera sul rigore sbagliato da Pulisic: "C’è un retroscena sul penalty fallito"

"C’è un retroscena sul penalty fallito": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al rigore sbagliato ieri sera da Christian Pulisic contro la Juventus. Scrive il quotidiano: "Max Allegri, come d’abitudine, non osserva il calcio di rigore. Dà le spalle all’azione, non è la prima volta: lo fa un po’ per scaramanzia e molto per contenere l’ansia. Pulisic manda la palla in curva, i tifosi bianconeri esplodono. Max si gira e si fa raccontare lo sviluppo della manovra dal vice Landucci. Prima chiede se Di Gregorio ha parato il tiro di Pulisic e, ricevuta la risposta negativa, pone un’altra domanda. 'Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo'".

Dopo la partita, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Il positivo è che non abbiamo preso gol e che abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene soprattutto nel primo tempo in cui non abbiamo avuto spazio. Nella ripresa siamo cresciuti molto dopo la parata di Maignan, avendo poi diverse occasioni. Di positivo c'è il punto, ma da questa partita bisogna uscire arrabbiati. Dobbiamo capire che quando abbiamo l'avversario tra le mani, dobbiamo ucciderlo, in senso sportivo. Però forse meglio che non abbiamo vinto, se no pensavamo di essere a posto e invece ci sono tante cose da sistemare. Rigori? Pulisic è il rigorista, non è che un rigore sbagliato cambia le cose. Devo capire chi tira se non c'è lui".