Gazzetta - Il Milan vuole Gimenez: pronto un rilancio per accontentare il Feyenoord. Tutto si giocherà sui bonus

vedi letture

"Il Milan rilancia", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport dedicato al Milan e a Santiago Gimenez, obiettivo di mercato dei rossoneri. "Presto un'offerta più vicina alla richiesta del Feyenoord - si legge sul quotidiano - ma legata al rendimento del calciatore e ai trofei vinti". L'obiettivo, infatti, è quello di raggiungere le richieste del club olandese attraverso i bonus.

Dunque il Milan non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro, ma il club rossonero dovrà trovare la soluzione per poter convincere definitivamente gli olandesi: "Perché in via Aldo Rossi hanno capito che il messicano con passaporto italiano può essere il giocatore capace di far svoltare la stagione rossonera. E per questo, con il via libera di Gerry Cardinale, sarà fatto il possibile per concludere l'operazione con un club che però è un osso duro nelle trattative".

Tutto si giocherà dunque sui bonus, al momento il Milan non vuole sborsare i 40 milioni di euro richiesti dal Feyenoord. Dopo il primo no - circa 30 i milioni di euro proposti -, la dirigenza rossonera ci riproverà nei prossimi giorni: a giocare un ruolo decisivo sarà anche la volontà del giocatore che ha già aperto a un trasferimento in rossonero.