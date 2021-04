Gazzetta - Il Psg si muove per Calhanoglu

Qualcosa si muove a Parigi per Calhanoglu. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che riferisce di un interesse del Paris Saint-Germain per il trequartista del Milan, il quale non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno Sinora il suo agente ha garantito ai rossoneri una sorta di priorità, ma la trattativa per il prolungamento non ha appianato la differenza tra domanda (5 milioni netti) e offerta (4 milioni). Il possibile ingresso in scena del Psg può cambiare le carte in tavola.