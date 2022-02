Gazzetta: "Il re di San Siro: in casa è unico, il Milan chiede a Giroud i gol per l'allungo"

MilanNews.it

"Il re di San Siro: in casa è unico, il Milan chiede a Giroud i gol per l'allungo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stasera Stefano Pioli contro l'Udinese si affiderà ancora una volta al centravanti francese, che già a quota 10 gol stagionali, tutti a San Siro. Un successo contro i friulani alle 18.45 permetterebbe al Diavolo non solo di mantenere certamente la vetta della classifica anche dopo questa giornata di campionato, ma anche di mettere un po' di pressione all'Inter che alle 21 sarà impegnata in casa del Genoa.