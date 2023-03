Gazzetta: "Il vero Milan è rimasto a Londra. Giroud-gol non basta"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il vero Milan è rimasto a Londra. Giroud-gol non basta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al deludente pareggio di ieri sera del Diavolo contro la Salernitana a San Siro. Brutta prestazione dei rossoneri dopo l'impresa in Champions League. In gol il solito Giroud, ma non basta e così sfuma l'aggancio al secondo posto in classifica.