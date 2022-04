Gazzetta in prima pagina: "Milan e Inter, colpo su colpo. Scudetto, stadio, società"

MilanNews.it

La maggior parte dello spazio della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport è occupata dal derby a distanza tra Milan e Inter che, nonostante si stia infiammando sul campo in queste settimane per la corsa verso lo scudetto, è acceso anche sia per lo stadio sia per il futuro societario dei due club. a rosea, per questo, titola: "Milan e Inter, colpo su colpo". Per quanto riguarda il nuovo impianto circolano voci secondo cui la nuova proprietà araba rossonera possa decidere di mettersi in proprio e costruirsene uno tutto suo, senza l'Inter. Lato societario, il Milan è nel bel mezzo del passaggio di proprietà, mentre i nerazzurri devono far quadrare i conti. Il prossimo mese sarà decisivo su tutti e tre questi fronti.