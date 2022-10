Gazzetta: "Inferno e paradiso in quattro giorni: Tomori, che colpo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Inferno e paradiso in quattro giorni: Tomori, che colpo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore inglese è andato in grande difficoltà mercoledì scorso contro il Chelsea, mentre sabato contro la Juventus è stato decisivo non solo con il gol, ma anche con ottime giocate in fase difensiva. Domani sera il giocatore rossonero vuole prendersi una bella rivincita contro la sua ex squadra.