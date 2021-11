Gazzetta: "Inter e Milan belle e vincenti: i segreti di Inzaghi e Pioli"

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna pone sotto i riflettori il rendimento di Inter e Milan, evidenziando come le due squadre di Milano siano diventate ormai belle e vincenti, proponendo un gioco di qualità. I nerazzurri fanno assoluto affidamento su Dzeko che, supportato dai compagni, non deve più sfiancarsi come faceva Lukaku, mentre i rossoneri puntano su Ibrahimovic, fondamentale per tattica e carisma. Inzaghi ha reso l'Inter più dominante sfruttando al massimo le abilità di Perisic e Calhanoglu, interpreti decisamente offensivi; Pioli invece ha trasmesso coraggio ed accresciuto l'autostima dei giovani, che lo hanno ripagato con prestazioni sorprendentemente positive e continue.