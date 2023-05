Gazzetta: "Kalulu e Tomori, crepe nel muro: il club riflette. Il futuro è Thiaw"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Kalulu e Tomori, crepe nel muro: il club riflette. Il futuro è Thiaw": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, rispetto allo scorso anno, in questa stagione il rendimento dei due difensori rossoneri è calato in modo evidente. Per il Diavolo sono incedibili entrambi, ma in caso di arrivo di offerte importantissime il club di via Aldo Rossi potrebbe prenderle in considerazione. Chi invece sta convincendo sempre di più è Malick Thiaw, che farà parte certamente della rosa milanista anche nella prossima annata.