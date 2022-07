Gazzetta: "Kjaer e Ibra: il ritorno dei capitani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Kjaer e Ibra: il ritorno dei capitani". Il centravanti svedese prepara i video per l'annuncio del rinnovo per un'altra stagione, mentre il difensore si appresta a tornare in campo e a giocare sabato a Colonia i primi minuti dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per gran parte dell'ultima annata.