Gazzetta: "L'agenda di Investcorp: acquisto del Milan, sono giorni decisivi. Incontro con l'Uefa, poi il nuovo stadio"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "L'agenda di Investcorp: acquisto del Milan, sono giorni decisivi. Incontro con l'Uefa, poi il nuovo stadio". Procede spedita la trattativa tra Investcorp e Elliott, con i due fondi che sperano di arrivare in fretta alla fumata bianca. Il fondo del Bahrain, non appena verrò trovato l'accordo, ha già in programma due incontri molto importanti: il primo a Nyon per presentare all'UEFA il proprio progetto, mentre il secondo è con l'Inter per parlare dello stadio.