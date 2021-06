Gazzetta: "L'ora del dietrofront: Calhanoglu non ha offerte, il Milan lascia aperta la porta"

"L'ora del dietrofront: Calhanoglu non ha offerte, il Milan lascia aperta la porta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al futuro del turco, il cui contratto con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno. L'offerta monstre arrivata dal Qatar non convince più di tanto il giocatore e dunque non è escluso che alla fine possa prolungare con i rossoneri.