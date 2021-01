Gazzetta - Le assenze della Juve non paragonabili alle 7 del Milan

Un Milan in piena emergenza ha saputo tenere testa alla Juventus, ma non è riuscito a evitare il primo k.o. stagionale in campionato. Davvero troppe le defezioni per poter pensare di reggere il confronto per novanta minuti. Anche la Juve soffriva assenze (Cuadrado, Alex Sandro e Morata), ma non sono paragonabili - scrive giustamente La Gazzetta dello Sport - alle 7 che hanno falciato il Milan, da Ibrahimovic a Rebic e Bennacer. Ieri Pioli aveva un solo mediano, Kessie, e ha dovuto adattare Calabria. Ai nazionali pescati in panca da Pirlo, ha potuto rispondere con Daniel Maldini e Colombo. Una differenza evidentissima.