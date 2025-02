Gazzetta: "Leao sostituito al 45'. E ora con il tecnico il rapporto è delicato"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Leao sostituito al 45'. E ora con il tecnico il rapporto è delicato". Ieri in casa del Torino, l'attaccante portoghese è stato sostituito all'intervallo da Sergio Conceiçao che ha spiegato così a DAZN il cambio nel post-partita: "Leao fuori per scelta tecnica o per un problema fisico? Un po' tutte e due le cose: Rafa non era al meglio, ci sono altri giocatori. Non puntiamo su un giocatore, tutti i giocatori sono importanti. Non bisogna andare su sostituzioni o formazioni perché prendendo due gol così ridicoli qualsiasi squadra soffre".

Il rapporto tra Leao e Conceiçao, secondo la Rosea, resta degno di attenzione. Dopo lo scarso feeling con Fonseca, il numero 10 milanista aveva subito speso belle parole per l'ex Porto dopo la vittoria in Supercoppa. Il tecnico portoghese ha spesso esaltato le qualità del suo connazionale, ma è stato anche duro nelle sue decisioni, mettendolo per esempio in panchina contro Roma, Empoli e Verona. Ieri il cambio al 45', come reagirà ora Rafa?