Gazzetta - Leao-Sporting Lisbona: oggi importante udienza al Tribunale di Milano

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, oggi è in programma un'importante udienza al Tribunale di Milano per Rafael Leao: il giudice dovrà infatti stabilire quanto il portoghese dovrà versare mensilmente allo Sporting Lisbona per saldare i 16 milioni di euro dovuti per la sua fuga al Lilla nel 2018. Il Tas ha decisivo nelle scorse settimane che l'attaccante rossonero dovrà condividere l’indennizzo con il club francese.