Gazzetta: "Leao torna dal Milan. Rabiot non preoccupa, ma i 'ritardatari' sì"

"Leao torna dal Milan. Rabiot non preoccupa, ma i 'ritardatari' sì": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri Adrien Rabiot non si è allenato con la Francia per una botta al polpaccio, ma non c'è preoccupazione in casa rossonera in vista della prossima gara contro la Fiorentina. Ieri non si è allenato poi nemmeno Rafael Leao che non giocherà il match del suo Portogallo contro l'Ungheria. Anche in questo caso comunque non c'è preoccupazione al Milan in quanto si tratta di semplice gestione dopo un inizio di stagione condizionato dal problema muscolare al polpaccio.

Max Allegri attende con ansia il ritorno a Milanello di tutti i nazionali. Gli ultimi a rientrare saranno come sempre Chrstian Pulisic, Pervis Estupinan e Santiago Gimenez che saranno impegnati rispettivamente con Stati Uniti, Ecuador e Messico nella notte italiana tra martedì e mercoledì e si rivedranno quindi a Milanello solo nella giornata di venerdì.

