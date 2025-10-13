Italia, Kean continua a sentire dolore alla caviglia. In allarme anche la Fiorentina in vista del Milan
Moise Kean salterà quasi sicuramente l'impegno dell'Italia di domani ad Udine contro Israele. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, l'attaccante azzurro si è fatto male nell’ultimo match contro l'Estonia: la caviglia destra si è sgonfiata, ma il giocatore sente ancora molto dolore. Questa mattina si sottoporrà ad una risonanza magnetica e poi, con ogni probabilità, tornerà a Firenze. In allarme c'è ovviamente anche la Fiorentina in vista della prossima partita di campionato contro il Milan (domenica alle 20.45 a San Siro).
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
