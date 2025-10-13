Italia, Kean continua a sentire dolore alla caviglia. In allarme anche la Fiorentina in vista del Milan

Italia, Kean continua a sentire dolore alla caviglia. In allarme anche la Fiorentina in vista del Milan
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:59
di Enrico Ferrazzi

Moise Kean salterà quasi sicuramente l'impegno dell'Italia di domani ad Udine contro Israele. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, l'attaccante azzurro si è fatto male nell’ultimo match contro l'Estonia: la caviglia destra si è sgonfiata, ma il giocatore sente ancora molto dolore. Questa mattina si sottoporrà ad una risonanza magnetica e poi, con ogni probabilità, tornerà a Firenze. In allarme c'è ovviamente anche la Fiorentina in vista della prossima partita di campionato contro il Milan (domenica alle 20.45 a San Siro). 

