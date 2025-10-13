Musah: "Ecco perchè ho scelto l'Atalanta. E' il posto giusto per me"

Yunus Musah, centrocampista passato in estate dal Milan all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, nella quale ha spiegato perchè ha scelto il club nerazzurro: "Da avversario avevo sempre considerato la Dea un club tosto e organizzato. Volevo continuare la mia crescita in una grande squadra e l'Atalanta lo è. Giocare la Champions è una motivazione enorme, così come la fiducia che ho sentito subito da Percassi, D'Amico e Juric. Era il posto giusto per me. Appena arrivato ho capito il motivo per cui l'Atalanta è così rispettata: qui si lavora seriamente, con umiltà e spirito di sacrificio. Ogni giocatore ha voglia di dare tutto per i compagni. È un'energia positiva, che senti ogni giorno negli allenamenti".

In merito al suo ruolo preferito e ai suoi obiettivi personali, Musah ha invece raccontato: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo. Dal punto di vista personale, voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo".

