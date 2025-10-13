Milan-Fiorentina è anche Allegri vs Pioli. La Gazzetta in prima pagina: "Diavoli contro"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Milan-Fiorentina, gara in programma domenica alle 20.45 a San Siro: "Diavoli contro". A guidare le due squadre ci sono i tecnici degli ultimi due scudetti milanisti. Se l'allenatore rossonero ha iniziato bene la stagione, lo stesso non si può dire del tecnico viola che sta trovando grandi difficoltà ed ha raccolto appena tre punti nelle prime sei giornate.
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
