Il QS titola: "Rilancio Tomori: prima il Milan, poi l'Inghilterra"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Rilancio Tomori: prima il Milan, poi l'Inghilterra". Il difensore, autore l'anno scorso di una stagione con troppi alti e bassi, è diventato fin dal primo giorno un punto fermo della difesa di Max Allegri. Il suo obiettivo è continuare a fare bene in rossonero e provare a convincere anche il ct dell'Inghilterra Tuchel a convocarlo in nazionale. In ballo c'è poi anche il rinnovo del suo contratto che scade nel 2027.

Tomori è uno dei pochi giocatori rimasti a Milanello durante questa sosta: oltre a lui si sono allenati in questi giorni agli ordini di Max Allegri anche Terracciano, Torriani, Odogu, Fofana e Ricci. La ripresa degli allenamenti nel Centro sportivo di Carnago è prevista per martedì pomeriggio.

