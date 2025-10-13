Milan, Athekame dovrebbe sostituire Saelemaekers contro la Fiorentina: prima da titolare in rossonero per lo svizzero
Alexis Saelemaekers si è infortunato in nazionale e sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato del Milan contro la Fiorentina a San Siro. Al suo posto sulla fascia destra, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserci Zachary Athekame, il quale, dopo alcuni spezzoni partita, è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto in maglia rossonera.
Il giovane esterno è attualmente impegnato con la Svizzera: dopo aver giocato la prima partita con l'Under 21, Athekame è stato promosso in nazionale maggiore in vista della gara di questa a Lubiana contro la Slovenia inseguito ad alcune defezioni. Si tratta della sua prima convocazione.
