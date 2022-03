Gazzetta: "Lo scudetto vale doppio: lo sprint di Rebic e Brahim per il Milan e per il futuro"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Lo scudetto vale doppio: lo sprint di Rebic e Brahim per il Milan e per il futuro". Per il croato e lo spagnolo è stata finora una stagione con tanti alti e bassi. L'anno scorso entrambi furono decisivi nel finale di campionato per la conquista del posto in Champions League del Milan e sperano di ripetersi anche oggi trascinando il Diavolo verso lo scudetto. Vincere il tricolore potrebbe valere anche la loro conferma nella rosa rossonera della prossima stagione.