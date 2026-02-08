Gazzetta: "Mago Max. Non solo Nkunku: il Milan di Allegri vola con i nuovi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Mago Max. Non solo Nkunku: il Milan di Allegri vola con i nuovi". Il tecnico rossonero è riuscito a valorizzare gli acquisti delle ultime due sessioni di mercato: nelle ultime otto partite ben dieci reti sono infatti arrivate da parte di giocatori sbarcati a Milanello la scorsa estate o a gennaio 2026.

Christopher Nkunku, per esempio, dopo una prima parte di stagione molto deludente, ha segnato cinque reti in Serie A nelle ultime sei partite che ha giocato. In gol, poi, anche Niclas Fullkrug, unico colpo del mercato invernale del Diavolo, Koni De Winter, cresciuto tantissimo nelle ultime settimane, e Adrien Rabiot, leader indiscusso e insostituibile del Milan di Max Allegri.