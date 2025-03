Gazzetta: "Maignan in bilico. Il contratto più ricco va meritato in campo. E ora il Milan valuta"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Maignan in bilico. Il contratto più ricco va meritato in campo. E ora il Milan valuta". L'intesa per il rinnovo è stata praticamente trovata, ma per ora la firma non è ancora arrivata. Il portiere francese non sta vivendo una grande stagione, anzi sono diversi gli errori che ha commesso come per esempio quello nella gara di andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord o quello contro il Torino che ha portato all'autogol di Thiaw.

Troppi errori, il Milan riflette...

La catena di errori sembra aver rimesso tutto in discussione. Il nuovo contratto di Maignan prevede anche un importante aumento dell'ingaggio, che però il portiere milanista deve guadagnarsi sul campo con grandi prestazioni. In via Aldo Rossi sono dunque in corso delle riflessioni, ma a rallentare tutto è anche la ricerca del nuovo direttore sportivo che, una volta scelto, dovrà dire la sua pure sui rinnovi di contratto.