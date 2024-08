Gazzetta - Mercato Milan: per il centrocampo salgono le quotazioni di Koné, costa 15 milioni

Viste le difficoltà per arrivare a Youssouf Fofana, con il Monaco che continua a chiedere 35 milioni di euro per lasciarlo partire nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2025, il Milan si sta guardando intorno e per questo sono in rialzo le quotazioni di Manu Koné, 23enne mediano del Borussia Monchengladbach che è attualmente impegnato con la Francia alle Olimpiadi (domani giocherà per la medaglia d’oro contro la Spagna). Il suo prezzo è di 15 milioni di euro.

Questi i numeri di Koné nella stagione 2023-2024 con la maglia del Borussia Mönchengladbach:

PRESENZE BUNDESLIGA: 22

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 3

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1717'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 1