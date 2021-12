Gazzetta - Mercato Milan, per la difesa il piano B è Szalai: costa 11 milioni

Il preferito è sempre Sven Botman del Lille, ma il Milan ha già in mente anche un piano B per il mercato di gennaio in difesa: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'alternativa è infatti Attila Szalai, 23enne centrale ungherese del Fenerbahce che piace molto anche al Napoli. Il suo cartellino ha un costo piuttosto accessibile, vale a dire 11 milioni di euro.