Gazzetta - Mercato Milan: per Lucca se ne riparlerà in estate

Il Milan continua a seguire con grande interesse Lorenzo Lucca, giovane centravanti del Pisa: nelle scorse settimane, il suo nome è stato accostato ai rossoneri già per il mercato di gennaio, ma il club toscano non intende lasciarlo andare via a stagione in corso e dunque ogni discorso è rinviato in estate. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.