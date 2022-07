MilanNews.it

Il Milan ha pronta l'ultima offerta per Charles De Ketelaere: 32 milioni di euro, bonus compresi. Il club di via Aldo Rossi non farà ulteriori rilanci perchè ritiene di mettere sul piatto un'offerta già molto ricca e quindi non intende andare oltre a questa cifra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.