Al Milan restano sei giorni (di mercato) per sciogliere il triplice rebus Suso-Piatek-Paquetà. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulle strategie - in questo caso in uscita – del club rossonero. Il tempo stringe: servirà un’accelerata nelle prossime ore per sbloccare la situazione.