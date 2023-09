Gazzetta - Milan, a Cagliari c'è Okafor al posto di Giroud: Jovic non è ancora al meglio

vedi letture

Domani sera contro il Cagliari, Stefano Pioli dovrebbe dare un turno di riposo ad Olivier Giroud. Al centro dell'attacco del Milan, ci dovrebbe invece essere Noah Okafor. In realtà la vera alternativa al francese sarebbe Luka Jovic, ma l'attaccante serbo non è ancora al meglio e non è pronto per partire dal primo minuto. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.