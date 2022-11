Gazzetta - Milan-Aouar: i rossoneri non vogliono partecipare ad aste

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Houssem Aouar, che non rinnoverà con il Lione e dunque in estate sarà libero di andare dove vuole a costo zero, è finito sui taccuini di diversi club, in particolare italiani e inglesi. Più passa il tempo e più la lista degli estimatori si allunga, con il rischio dunque di dover partecipare a un’asta sull’ingaggio a giugno. Il Milan non vuole assolutamente che si verifichi questo scenario e per questo sta valutando di anticipare i tempi e la concorrenza già a gennaio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.