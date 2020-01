Gazzetta - Milan, Caldara via in prestito: c’è l’Atalanta

Il Milan sta puntando sull’acquisto di un difensore centrale (almeno uno). Anche perché, oltre all’infortunio di Duarte, che ne avrà ancora per qualche mese, Caldara può essere ceduto in prestito. L’obiettivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, è di ritrovarlo in piena forma per la prossima stagione. L’Atalanta di Gasperini, che di Caldara aveva già fatto un difensore da Nazionale, è pronto a riaccoglierlo.