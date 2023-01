Gazzetta - Milan e Roma sono ancora lontane per Zaniolo: c'è distanza su prezzo e formula

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta provando a portare Nicolò Zaniolo a Milanello, ma al momento c'è ancora grande distanza con la Roma sia sul prezzo che sulla formula dell'operazione: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi lo valutano una trentina di milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero muoversi dai 18 milioni più bonus. Non c'è intesa, poi, anche sulla modialità del trasferimento, visto che la Roma lo vuole cedere solo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto sicuro, mentre il Diavolo vuole legare il riscatto alla qualificazione alla Champions League e al rendimento di Zaniolo.