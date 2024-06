Gazzetta - Milan, fasce da rebus: Theo nell'intrigo con Real e Bayern, Florenzi è in bilico

Il Milan si trova al centro di un vero e proprio giro di voci riguardo alla fascia destra, con diversi candidati in lizza per arrivare in rossonero, ma attenzione anche a cosa può succedere sul versante opposto, quello occupato da Theo Hernandez. Il futuro del terzino mancino francese è considerata una delle grandi variabili del mercato estivo rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino può finire in un intrigo con Bayern e Real: se il Madrid dovesse puntare su Alphonso Davies a un anno dalla scadenza del suo contratto con il Bayern, ecco che i bavaresi potrebbero sferrare l'assalto a Theo.

Nonostante l'offerta del Bayern per Theo sia già stata avanzata e un accordo preliminare sull'ingaggio sia stato raggiunto, non ci sono accordi con il Milan e non si registrano passi avanti. Da verificare anche il destino di Alessandro Florenzi che a Roma ha vissuto giorni difficili con Paulo Fonseca: le possibilità di restare sarebbero state più alte con altri allenatori.