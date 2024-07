Gazzetta - Milan-Fofana, ora va trovato l'accordo con il Monaco: prima offerta rossonera da 15 milioni (bonus compresi)

Trovato l'accordo di massima con Youssouf Fofana sulla base di un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro più bonus, il Milan è ora al lavoro per trovare un'intesa anche con il Monaco per il centrocampista francese, da tempo primo obiettivo del Diavolo per la mediana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club monegasco, nonostante il giocatore sia in scadenza tra un anno, non intende svenderlo e parte da una valutazione da 20 milioni più bonus.

Il Milan, da parte sua, spinge molto sulla volontà di Fofana che ha ribadito più volte ai suoi agenti di voler indossare la maglia rossonera e sul fatto che il contratto scade nel 2025. Per questo, la prima proposta sarà di una decina di milioni più bonus (alcuni facili da raggiungere) per arrivare a un totale di quindici. Il margine per il rilancio c’è, ma senza esagerare.