Gazzetta - Milan, Fonseca mette Leao al centro del suo progetto: come cambierà il ruolo di Rafa?

Qualche giorno fa, Paulo Fonseca, prima di andare in vacanza, è stato nel ritiro del Portogallo in Germania per fare visita a Rafael Leao che sarà assolutamente al centro del suo nuovo progetto al Milan. Il neo tecnico rossonero, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non gli chiederà una svolta tattica e avrà bisogno ancora delle sue accelerazioni sulla fascia sinistra.

La svolta, semmai, dovrà arrivare nella testa di Leao: per il Milan e per Fonseca, sarebbe fondamentale che l'attaccante portoghese tornasse dall'Europeo più cinico, più efficace davanti alla porta e più maturo. Il nuovo Diavolo giocherà un calcio più legato al possesso palla e questo potrebbe portare Leao ad avere meno spazi e meno ripartenze a disposizione, ma anche più compagni pronti a mandarlo in porta.