Oltre ad assistere all’allenamento della squadra, Ivan Gazidis, presentatosi ieri a Milanello insieme a Maldini e Massara, si è intrattenuto anche con Stefano Pioli. L’amministratore delegato rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha ribadito al tecnico tutta la sua stima per l’ottimo lavoro svolto fin qui e gli ha chiesto di provare a condurre in porto la nave.