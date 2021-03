Gazzetta - Milan, gelo sul contratto di Romagnoli

"Gelo sul contratto del capitano: che succede in estate?". Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro di Romagnoli, il cui accordo con il Milan scade nel 2022. Il difensore punta a ottenere un ingaggio da 6 milioni all’anno, ma in via Aldo Rossi - scrive la rosea - c’è un’aria strana sull’argomento. La sensazione è che il club rossonero vaglierebbe con grande attenzione una eventuale offerta per una sua cessione.