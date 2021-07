Gazzetta - Milan, Giroud in arrivo: trattativa quasi chiusa

Giroud è ormai a un passo dal Milan. Il francese arriverà - scrive la rosea - magari non lunedì, perché certi rallentamenti possono essere fisiologici in trattative importanti, ma in via Aldo Rossi non ci sono dubbi. Il prescelto in attacco è il francese, uomo di grande esperienza internazionale che potrà giocare in alternativa a Ibra oppure insieme al fuoriclasse svedese. Giroud, attualmente in vacanza, viene da una stagione lunga e deve ricaricarsi. L’importante per il Milan è che sia pronto all’inizio del campionato.