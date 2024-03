Gazzetta - Milan, i big non si muovono. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili come per Tonali...

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha nessuna intenzione di cedere i suoi top player (Maignan, Theo Hernadenz e Leao su tutti), a meno che non arrivi sul tavolo di via Aldo Rossi un'offerta irrinunciabile che faccia cambiare posizione al club rossonero. Un po' com'è successo l'estate scorsa quando il Newcastle presentò una super proposta per Sandro Tonali.

Sempre in merito al possibile mercato in uscita, difficilmente arriveranno offerte per Chukwueze, pagato 20 milioni di euro più otto di bonus l'estate scorsa e autore finora di una stagione abbastanza deludente. Anche Okafor non ha convinto del tutto, mentre negli ultimi giorni l'ipotesi di rinnovo di Jovic si è di nuovo allontanata.