Gazzetta - Milan, Ibra non sarà in campo contro il Verona: da decidere se e come saluterà il pubblico rossonero

© foto di Federico De Luca 2023

Ci ha provato fino alla fine, ma Zlatan Ibrahimovic non riuscirà ad essere in campo domenica contro il Verona in quanto non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio destro rimediato qualche settimana fa contro il Lecce mentre si scaldava. Quella contro i veneti sarà quasi sicuramente l'ultima partita con la maglia del Milan dello svedese, che avrebbe voluto salutare i tifosi in grande stile in campo, ma così non sarà purtroppo. Da decidere se e come Ibrahimovic saluterà il pubblico milanista. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.