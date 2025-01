Gazzetta - Milan, ieri Chukwueze ha corso sul campo: dovrebbe tornare in panchina contro il Parma

Samuel Chukwueze non sarà a disposizione domani sera contro il Girona in Champions League, ma il suo rientro in campo è imminente: l'attaccante nigeriano, che lo scorso 29 dicembre ha riportato contro la Roma una lesione del bicipite femorale sinistro, dovrebbe infatti tornare in panchina domenica nella sfida di campionato contro il Parma a San Siro. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

