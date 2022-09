Gazzetta - Milan, il nuovo Cda attribuirà le cariche: Scaroni resterà presidente, Gazidis ancora ad (fino a novembre)

MilanNews.it

Oggi pomeriggio è in programma la prima assemblea degli azionisti da quando RedBird è diventato il nuovo proprietario del Milan. Da questa riunione uscirà anche il nuovo consiglio d'amministrazione che dovrà attribuire le cariche. Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, ci saranno due grandi conferme: Paolo Scaroni resterà presidente, mentre Ivan Gazidis sarà ancora l'amministratore delegato del club di via Aldo Rossi (fino a novembre quando scadrà il suo contratto).