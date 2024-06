Gazzetta - Milan, Jovic resterà in rossonero: il rinnovo sarà ufficiale a breve

Arrivato all'ultimo giorno di mercato dopo era saltato l'arrivo di Taremi, Luka Jovic ha avuto una prima parte di stagione molto complicata, poi a dicembre si è sbloccato ed è stato un'importante carta che Stefano Pioli si è giocato spesso dalla panchina. L'attaccante serbo ha risposto con nove gol segnati in tutte le competizioni, non partendo quasi mai titolare. Il suo contratto è in scadenza tra qualche giorno, ma il Milan ha scelto di tenerlo ancora in rossonero e a breve è attesa l'ufficialità del suo prolungamento con il club di via Aldo Rossi. Lo riferisce La Gazzetta Sportiva.

Questi i numeri stagionali di Jovic con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 23

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 3

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 1261'

GOL: 9