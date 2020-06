Gazzetta - Milan-Kalulu: Moncada lo ha proposto, Maldini lo ha convinto come Hernandez

Il Milan ha di fatto chiuso per l'arrivo di Pierre Kalulu, terzino destro in scadenza di contratto con il Lione, il quale sbarcherà oggi in Italia per le visite mediche. Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, a suggerire il suo profilo è stato Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, mentre il dt Paolo Maldini lo ha convinto ad accettare la corte del club di via Aldo Rossi, proprio come aveva fatto un anno fa con Theo Hernandez.